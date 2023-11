Phillips 66, Elliott chiede posti in CdA dopo acquisito quota da 1 miliardo di dollari

Phillips 66

Marathon Petroleum Corporation

Valero

(Teleborsa) -, che gestisce fondi che complessivamente detengono un investimento di circa 1 miliardo di dollari in Phillips 66, società energetica americana, hadi amministrazione diper proporre una serie di cambiamenti che potrebbero portare a una rivalutazione del titolo.Nella sua lettera, Elliott ha delineato un percorso attraverso il quale Phillips 66 può, migliorare la sua esecuzione, ripristinando la fiducia con gli investitori e sbloccando un valore significativo e sostenibile per i suoi azionisti. Elliott vede unrispetto all'attuale prezzo delle azioni (o superiore a 200 dollari per azione).Nella sua lettera, Elliott ha affermato che,sulla capacità della società di raggiungerli. "Al momento - ha scritto Elliott - crediamo che Lashier (il CEO Mark Lashier, ndr) e il resto del team di gestione meritino il sostegno degli investitori purché dimostrino progressi significativi rispetto a questi obiettivi. Allo stesso tempo, riteniamo comprensibile lo scetticismo del mercato e riteniamo che il consiglio debba adottare diverse misure per rassicurare gli investitori che Phillips 66 è nella migliore posizione possibile per realizzare il suo potenziale di creazione di valore".Tra le misure raccomandate da Elliott c'è ladella Phillips 66 dialtamente qualificati. Se Phillips 66 non fosse in grado di raggiungere i suoi obiettivi per il 2025, Elliott ritiene che la società potrebbe implementare con successo un percorso simile a quello seguito dadopo il suo impegno con Elliott nel 2019.Se si rendesse necessario, Elliott è fiducioso che Phillips 66 possa seguire un percorso simile: apportare le opportune; colmare l'attualedi 2-3 dollari al barile tra Phillips 66 e; generazione di proventi in contanti al netto delle imposte da 15 a 20 miliardi di dollari dalla vendita della partecipazione di CPChem di Phillips 66, dei convenience stores europei e di una parte delle sue partecipazioni nel midstream non gestite.