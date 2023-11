TSIG, procede la costruzione del quarto sailing yacht di 60 metri ketch Perini Navi

(Teleborsa) -di realizzazione del, un brand di The Italian Sea Group, sviluppato in collaborazione con Ron Holland. Ai lavori appena conclusi di ottimizzazione degli impianti seguiranno i lavori di allestimento e alberatura, in vista delIl 60 metri è stato ideato per chi desidera navigare sempre in totalee all’insegna dele dell’. E statoper aumentare la facilità di movimentazione della nave eLo Yacht è dotato di scafo e sovrastruttura in alluminio, ha stazza lorda inferiore a 500 GT e un dislocamento di circa 570 tonnellate, ed avrà alberi, bomi e sartiame in fibra di carbonio.Grazie a ricerca e tecnologie all’avanguardia è previsto unche consente di mantenere autonomamente posizione e direzione dello yacht senza uso dell’ancora.disegnati dal designer francese Remy Tessier, che ha saputo coniugare modernità e tradizione in un’elegante e confortevole cornice, dove lusso e raffinatezza sono percepiti senza necessità di ostentazione, nella suite riservata all’armatore e nelle cinque cabine ospiti."Le linee di questo 60 metri sono il risultato di un impegno costante che ci ha permesso di conservare l’inconfondibile stile Perini Navi e, allo stesso tempo, di ottenere uno yacht più moderno", ha commentato, Founder & CEO di The Italian Sea Group.