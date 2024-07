Gefran, Marcello Perini resta AD fino all'approvazione del bilancio 2028

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, d'intesa con Fingefran, la holding controllante, ha sottoscritto un, in cui si impegna a mantenere il manager alla guida di Gefran nel ruolo di amministratore delegato fino all'approvazione del bilancio del"Con l'accordo che abbiamo sottoscritto, assieme alla holding controllante, confermiamo sia la fiducia che riponiamo nel nostro AD per lo sviluppo futuro del Gruppo, sia la bontà dell'intuizione avuta quando gli è stata affidata la guida della società nel 2020 - hanno affermato Giovanna e Maria Chiara Franceschetti, rispettivamente Presidenti di Fingefran e Gefran - Ie siamo convinti che garantire stabilità e continuità alla guida della nostra organizzazione assicuri coerenza di strategia ed execution. Questa è condizione fondamentale per realizzare gli ambiziosi progetti di crescita che abbiamo a piano, e per i quali il contributo di Marcello sarà, come già nel passato, molto importante".