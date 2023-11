Cipess, semaforo verde al riparto del Fsn 2023

(Teleborsa) - Approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (Cipess) - presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze e vicepresidente del Giancarlo Giorgetti, con la presenza del Segretario Cipess il Sottosegretario Alessandro Morelli - il riparto delle disponibilità finanziarie per ilper il 2023,(al netto della somma pari a 864 milioni di euro da destinare al Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci innovativi.Inoltre, il CIPESS ha ripartito e assegnato, limitatamente all’annualità 2023, come da proposta del Ministro della salute, alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana l’importo pari a 25 milioni di euro, destinato al finanziamento degli interventi previsti dal “Piano nazionale malattie rare 2023-2026” e dal documento per il “Riordino della rete nazionale delle malattie rare”.