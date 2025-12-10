CIPESS, assegnati oltre 2 miliardi di risorse FSC 2021-2027

(Teleborsa) - Nella seduta odierna, il(CIPESS), presieduto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e Vicepresidente del CIPESSe con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,, ha approvato alcuni importanti provvedimenti in materia di politiche di coesione e su altri temi rilevanti.Il Comitato ha deliberato l’assegnazione diperad alcune Amministrazioni dello Stato per il finanziamento dei rispettivi Accordi per la coesione.In particolare, sono stati assegnati 90 milioni ciascuno al– Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e alcon delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale – Dipartimento per la trasformazione digitale.Alsono stati assegnati 200 milioni, aloltre 113 milioni e aloltre 171 milioni. Ancora, alsono stai assegnati oltre 1,1 miliardi e al220 milioni.Inoltre, il Comitato ha approvato il, in attuazione della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) conpari a circa 2,9 miliardi.Ancora, il CIPESS ha approvato il(Legge n.144 del 1999), Primo Semestre 2025.Con riguardo al sisma in Abruzzo, il Comitato ha approvato ildella città dell’Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e ilper oltre 13 milioni complessivi, nonché la modifica delle delibere CIPESS n. 20 del 2022 e n. 35 del 2024.Il CIPESS ha poi approvato la, previsto nel Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74/2005, per un importo complessivo pari a oltre 8 milioni destinati al suo completamento.Infine, il Comitato ha preso atto di alcune, senza deliberare: l'informativa sull’Aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana, parte Investimenti; relativamente a Sisma Abruzzo 2009 ha udito l'informativa in ordine all’assegnazione di risorse a favore dell’intervento “Demolizione dell’edificio Ex INAM e riqualificazione dell’area anche a parcheggio”; la relazione annuale sull’attività svolta dal NARS nel 2024.