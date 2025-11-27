Ponte Stretto Messina, Corte dei Conti boccia progetto: "Viola habitat naturale"

(Teleborsa) -il progetto del, citando nellela violazione della conservazione degli habitat naturali, le modifiche intervenute a livello contrattuale ed il mancato parere dell'ART in merito al piano tariffario. Una decisione che sta facendo già discutere e che è stata immediatamente commentata da Palazzo Chigi e dal MIT.La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha reso note leper le quali il 29 ottobre scorso è stato ricusato il visto - e la conseguente registrazione - della(Ponte sullo Stretto di Messina).Il Collegio, nell’espletamento del controllo preventivo di legittimitàha ritenuto di assegnare prioritario rilievo alla:della direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992 relativa alla, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della c.d. delibera IROPI. Inoltre ila magistratura contabile ha citato anche la violazione dell’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, in considerazione dellee la violazione degli artt. 43 e 37 del decreto-legge n. 201/2011, per lain relazione al piano tariffario posto a fondamento del piano economico e finanziario.Con la medesima delibera sono state, altresì, formulateconfermati all’esito dell’adunanza, maai fini delle valutazioni finali ."Ledella deliberazione dellasul Ponte sullo Stretto - si legge in una nota di Palazzo Chigi - sarannoda parte del Governo, in particolare delle amministrazioni coinvolte, che da subito sono state impegnate a verificare gli aspetti ancora dubbi"."Il Governo è convinto che si tratti di profili con undavanti alla stessa Corte - si afferma - in une teso a garantire all’Italia un'infrastruttura strategica attesa da decenni".Il MIT, prendendo atto delle motivazioni della Corte dei Conti, ha affermato che "tra Calabria e Sicilia, anche alla luce della. Tecnici e giuristi sono già al lavoro per superare tutti i rilievi e dare finalmente all’Italia un Ponte unico al mondo per sicurezza, sostenibilità, modernità e utilità".