Di Carlo (CDP): Basket Bond Lazio strumento innovativo e grande opportunità per imprese Regione

(Teleborsa) -per il tessuto imprenditoriale del Lazio, soprattutto per le Pmi che da oggi potranno avere a disposizione ulteriori strumenti di finanza alternativa, come i Basket Bond. Crediamo fortemente nell’innovazione finanziaria e nella diversificazione delle fonti di credito, infatti, abbiamo preso parte a tutte le principali operazioni di basket bond lanciate in Italia, che hanno visto coinvolte più di 200 piccole e medie imprese, per un importo di emissioniLo ha sottolineatoVicedirettore Generale e Direttore Business di CDP, all’evento della Regione Lazio “Crescita e Competitività, il Lazio crede nelle imprese”, organizzato in occasione del lancio dei bandi per l’accesso al credito delle PMI.n un progetto più ampio di programmi di finanza alternativa di CDP dedicati alle Regioni, come i casi di Campania, Emilia Romagna e Puglia, in arrivo quello dedicato alla Lombardia. Questi programmi di basket bond regionali, come quello lanciato oggi dalla Regione Lazio, rappresentano un enorme opportunità di supporto e di sviluppo per le aziende del territorio. Ovviamente, la nostra operatività si estende anche ad altri strumenti, grazie ai quali solo nel 2022 e nei primi sei mesi del 2023 abbiamo mobilitato quasi 1,2 miliardi di risorse a sostegno delle imprese delha concluso il Vicedirettore di CDP.