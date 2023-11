Fed, Williams: opportuno mantenere orientamento restrittivo per certo tempo

(Teleborsa) - "Ile le nostre decisioni continueranno a dipendere dai dati. I, con la possibilità che l'inflazione rimanga ostinatamente persistente controbilanciata dal rischio di un'economia e di un'occupazione più deboli". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve Bank di New York,, a un evento."Nel bilanciare questi rischi, e sulla base di ciò che so ora, la mia valutazione è che- ha aggiunto - Sulla base delle stime modello del tasso di interesse neutrale a lungo termine che incorporano le previsioni per il trimestre in corso, l'orientamento della politica monetaria è piuttosto restrittivo; anzi, si stima che sia il più restrittivo degli ultimi 25 anni"."Mi aspetto che saràper un certo periodo di tempo per ripristinare completamente l'equilibrio e riportare l'inflazione al nostro obiettivo di lungo termine del 2% su un piano duraturo", ha detto Williams."Continuerò a osservare attentamente la totalità dei dati per valutare se l'attuale orientamento politico è sufficiente per raggiungere il nostro obiettivo di inflazione - ha aggiunto il banchiere - Se le pressioni e gli squilibri sui prezzi persisteranno più di quanto mi aspetto,".