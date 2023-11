Ministro Casellati “La mala burocrazia in Italia costa ai cittadini circa 230 miliardi di euro l'anno"

(Teleborsa) - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,, interviene all’evento "La semplificazione normativa tra presente e futuro. Le sfide dell’intelligenza artificiale e gli effetti sulla crescita del Paese", svoltosi ieri a Palazzo Wedekind a Roma. Promosso dal Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa,, il convegno mira a valorizzare, ad illustrare il lavoro svolto e gli obiettivi del Governo in materia e ad aprire un confronto sulle potenzialità offerte dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in questo campo.Dopo il videomessaggio della Presidente della Commissione europeae i saluti introduttivi del Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa,, sono intervenuti alcuni tra i piùdi governo per illustrare l'importanza e i benefici che la semplificazione normativa può portare al Paese in termini di efficienza, trasparenza e competitività e le relative sfide connesse all'intelligenza artificiale e ai suoi impatti sulla crescita del Paese."Questa giornata mette in luce quanto sia strategico il tema della semplificazione:e che trattano le varie materie in troppi provvedimenti diversi. C'è la necessità di riordinare e semplificare questi testi, perché sono difficili da comprendere per i cittadini, per le imprese e anche per gli addetti ai lavori", ha dichiarato"La Cgia di Mestre ha stimato che. Un peso inaccettabile, pari a più di 11 punti di Pil. Per combattere questo male sto lavorando insieme ai ministri competenti a diversi testi unici, come il codice ambiente, quello della disabilità e quello della protezione civile, per semplificare le norme e cancellare le sovrapposizioni che complicano la vita di cittadini e imprese frenando la nostra economia".