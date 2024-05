Fincantieri, redditività in crescita e ricavi stabili nel trimestre

Fincantieri

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'anno con(+0,2% rispetto al 1 trimestre 2023). Carico di lavoro complessivo a livelli record pari a euro 39,3 miliardi, circa 5,1 volte i ricavi realizzati nel corso del 2023, a conferma di un forte sviluppo commerciale in tutte le aree di business con unè pari a euro 100 milioni, in aumento anno su anno di circa il 16% (da 87 milioni).con un significativo miglioramento rispetto al 4,9% del primo trimestre 2023 e al 5,2% di fine 2023La(PFN) è negativa pari a euro 2.413 milioni, in deciso miglioramento rispetto al pari periodo 2023 (euro 2.922 milioni) e sostanzialmente in linea rispetto a euro 2.271 milioni a fine 2023.Fincantieri c, che vedea circa euro 8 miliardi, in crescita di circa il 4,5%, una% e in crescita di un punto percentuale rispetto al 2023 ed un rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA) tra il 5,5 e il 6,5x