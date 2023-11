SEIF aggiorna piano industriale: cresce incidenza canale digitale

Società Editoriale Il Fatto

(Teleborsa) - Il CdA di(SEIF), media content provider ed editore quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato l'consolidato 2024-2026. La società stima undei ricavi delle vendite e delle prestazioni consolidati pari al, rispetto al CAGR stimato per il triennio 2023-2025 pari al 15,3%.La crescita è ascrivibile principalmente all'avvio del ramo dellacon la Scuola del Fatto, al lancio dele alla, si legge in una nota.La crescita dei ricavi sarà per la maggior parte inerente i. Pertanto si prevede un aumento dell'incidenza a livello consolidato dei ricavi derivanti dai canali digitali pari al 62% del totale al 2026, rispetto al 59% stimato al 2025."A poco più di un anno dall'approvazione del piano industriale constatiamo che l'execution dello stesso hasotto la spinta delle novità previste - ha commentato l'- Ciò è per tutti noi motivo di soddisfazione perché indica - in modo concreto - che la strada intrapresa è quella corretta per una crescita dimensionale del nostro gruppo a beneficio di tutti i nostri stakeholder. In particolare, nel corso di questo primo anno abbiamo lanciato e implementato la Scuola del Fatto e abbiamo lavorato all'imminente lancio del Progetto web 3.0 che ci consentirà di allargare la nostra community guardando anche alle nuove generazioni".