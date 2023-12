Bollette, mercato libero inderogabile perché inserito nel PNRR

(Teleborsa) -non è più una libera scelta dell'Italia, ma une facente parte delle riforme promesse nell'ambito dellaerogata lo scorso ottobre. Lo ha precisato una portavoce dellamettendo a tacere le polemiche fra opposizione e maggioranza e all'interno della compagine di governo, dopo che il CdM ha deciso di andare avanti con la"La graduale eliminazione dei prezzi regolamentati dell'energia elettrica, chesul mercato, è unache fa parte del più ampio pacchetto di leggi sulla concorrenza incluso nel PNRR", ha spiegato la portavoce di Bruxelles, notando che "isono significativamenterispetto al mercato regolamentato, a vantaggio dei consumatori e delle imprese".La notizia dell'non è giunta a sorpresa a Palazzo Chigi, dove ilpresi dall'allora governo Draghi nel PNRR ed aveva deciso di mantenere inalterata questa parte del Piano di Resilienza, ricorrendo semplicemente alla. Non sono mancate comunque le accuse incrociate: la Lega di Salvini ad accusare i governi precedenti di sinistra, la sinistra di Calenda ad addossare la colpa al M5S e così via in unda una parte all'altra ed all'interno della maggioranza stessa.L'unicoriguarderebbe lee poggerebbe sulla pdeciso qualche giorno fa dalla Commissione europea, che consente agli Stati membri di concedere ancora aiuti limitati per sopperire agli elevati prezzi dell'energia.