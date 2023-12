Dl Anticipi, smart working per lavoratori con figli under14 prorogato fino a fine marzo

(Teleborsa) - È prorogato di tre mesi, fino al 31 marzo 2024, lo. Lo prevedono duepresentati dal Pd e dal M5s, approvati dalla commissione Bilancio del Senato. Il lavoro agile nel privato per i genitori con figli minori di 14 anni attualmente è in vigore fino al 31 dicembre. Niente proroga invece per i fragili e nella Pa, misura che richiede coperture. "Come Pd abbiamo proposto nel dl Anticipi un pacchetto di emendamenti per prorogare Smart working tanto nel pubblico che nel privato sia per i lavoratori fragili che per i genitori di figli under 14. Governo e maggioranza – ha commentato– hanno approvato uno degli emendamenti in quanto non onerosi (genitori under 14) ma non per i fragili. Insisteremo in aula e in Legge di bilancio affinché si trovino le risorse necessarie".Arrivato anche il via libera all'emendamento del governo al decreto anticipi, che riformula due modifiche presentate da Pd e Fi, sulLa dote per quest'anno viene incrementata di 5 milioni, raddoppiando così i fondi previsti per il 2023. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali del Mef. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona per un limite complessivo che sale pertanto da 5 a 10 milioni di euro per il 2023. Il limite a decorrere dal 2024 è di 8 milioni di euro annui.Tra le misure approvate anche lpurché certificati con apposita attestazione medica. Mentre per gliindipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'imposta si riduce al 10%. Sulla modifica, che chiarisce un aspetto più volte oggetto di interpello all'Agenzia delle entrate, spunta però qualche perplessità: con un mercato in crescita "è un gettito d'Iva piuttosto importante", fa notare lahe ha chiesto chiarimenti sulle coperture. Arrivano anche più garanzie per i contribuenti soggetti a verifiche fiscali, mentre viene concesso più tempo al Gse per vendita gas stoccato.Lesono riprese questa mattina alle 9 con l'obiettivo – come annunciato dal– di chiudere il testo nel pomeriggio. Restano da votare un centinaio emendamenti tra accantonati, quelli del governo e dei relatori, e una ventina di riformulazioni di proposte parlamentari. Tra questi anche lache oltre all'introduzione del Cin prevede nuovi obblighi per chi affitta. Un intervento su cui si alza l'allarme di 14 associazioni che rappresentano proprietari e operatori: i nuovi vincoli rischiano di ostacolare le locazioni turistiche, avvertono, chiedendone il ritiro. Ancora da votare anche l'emendamento che consente a Strada dei Parchi SpA di tornare ufficialmente concessionaria delle autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25, subentrando ad Anas.Il mandato al relatore è previsto per martedì prossimo 5 dicembre in modo da consentire l'