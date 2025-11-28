OPA ICOP su Palingeo, seconda settimana consecutiva senza nuove adesioni

ICOP

Palingeo

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa dasu, l'offerente ha comunicato che dal 24 novembre 2025 al 28 novembre 2025. Si tratta della seconda settimana consecutiva senza nuove adesioni. Complessivamente, risultato portate in adesione 625.725 azioni, corrispondenti al 23,12% delle azioni oggetto dell'offerta e all'8,96% del capitale sociale.Ilè stato prorogato dalla CONSOB dal 14 novembre al 17 dicembre 2025, con spostamento della data di pagamento del corrispettivo dal 21 novembre 2025 al 29 dicembre 2025. Pertanto, il periodo di adesione, come prorogato, ha avuto inizio il 27 ottobre e terminerà il 17 dicembre 2025, estremi inclusi.Il, pari a 6,00 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta, verrà corrisposto agli aderenti all'offerta in data 29 dicembre 2025, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni agli offerenti.