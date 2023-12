I leader mondiali condannano la Russia per la violazione della Convenzione Onu sul diritto internazionale marittimo

(Teleborsa) - In unacongiunta rilasciata al termine del Vertice “Grano dall’Ucraina”, svoltosi a Kiev, i leader di diversi paesi, tra cui Lettonia, Svizzera, Estonia, Belgio, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Stati Uniti, Bulgaria, Regno Unito, Grecia, Danimarca, Israele, Canada, Repubblica di Corea, Norvegia, Slovenia, Francia, Croazia, Repubblica Ceca, e i rappresentanti dell’Unione Europea, hanno espresso la loro forteper aver violato ladel 1982 sul diritto internazionale marittimo, che garantisce il diritto di passaggio inoffensivo per le navi di tutti gli stati, incluse le navi commerciali, essenziale per garantire la sicurezza alimentare globale.hanno denunciato la guerra di aggressione dellacontro l’, che ha messo a rischio lee ha aggravato la crisi alimentare globale. Hanno inoltre ricordato che usare la fame dei civili come arma di guerra è vietato dal diritto internazionale. La Russia ha infatti attaccato non solo sul campo di battaglia, ma ha anche cercato di provocare una crisi alimentare globale distruggendo le infrastrutture portuali civili ucraine e i depositi di cereali, bloccando la costa del Mar Nero dell’Ucraina e ostacolando il transito legale nelle acque territoriali dell’Ucraina.“La dichiarazione congiunta dei leader mondiali e la loro condanna alla Russia per la strumentalizzazione alimentare, per la distruzione delle infrastrutture e i depositi ucraini e per aver bloccato la costa del Mar Nero dell’Ucraina, dimostrano la solidarietà del mondo intero contro l’invasione illegale della Russia in Ucraina e inviano un chiaro messaggio: la Russia sta violando ripetutamente le convenzioni dell’ONU. Queste violazioni non possono restare impunite. La Russia deve essere chiamata a rispondere.” Ha commentato, Capo di Stato Maggiore del Presidente Zelenskyy.Il Vertice “” ha avuto luogo il 25 Novembre 2023 a Kiev in occasione del primo anniversario dell’iniziativa umanitaria “Grain from Ukraine”, avvenuto in coincidenza con il novantesimo anniversario di Holodomor. All’evento ha partecipato il Presidente Zelenskyy e numerosi leader mondiali.