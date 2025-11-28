Maire: "azioni illecite" da parte di EuroChem, in corso arbitrato da oltre 700 milioni

Maire

(Teleborsa) -ha contestato con fermezza le informazioni diffuse dalle agenzie di stampa, definendole basate su "azioni illecite e ineseguibili" intraprese daed, in violazione della giurisdizione del Regno Unito prevista contrattualmente. La società ribadisce di aver già ottenuto decisioni favorevoli dai tribunali inglesi e di proseguire il, nel quale la controllatarichiede oltredi danni per la risoluzione ritenuta illegittima dei contratti K2 da parte di EuroChem nell’agosto 2022.Il gruppo ricorda che EuroChem fa capo a, soggetto sanzionato dall’UE e ritenuto dalle autorità competenti controllante di fatto delle entità coinvolte. Nel contenzioso inglese, la sentenza Bright del 31 luglio 2025 ha confermato il congelamento delle garanzie bancarie legate ai contratti, vietandone il pagamento.Nonostante più ordinanze arbitrali e giudiziarie, EuroChem avrebbe continuato a rivolgersi ai, in violazione dell’accordo arbitrale. Il 21 novembre il giudice Butcher ha intimato a EuroChem NW2, sotto sanzione penale, di rispettare le disposizioni arbitrali: la società risulta oggi in violazione, configurando oltraggio alla corte inglese.La disputa tra Maire (attraverso la controllata Tecnimont) ed EuroChem nasce dalla risoluzione dei contratti "K2" da parte di EuroChem NW2 nell’agosto 2022, ritenuta da Maire illegittima. Tecnimont aveva sospeso i contratti tra maggio e luglio 2022 legati alla costruzione di un impianto di produzione di ammoniaca e urea a Kingisepp, a causa dell’entrata in vigore dellecontro la Russia.