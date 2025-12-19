Ucraina, prevale "buon senso": via libera a prestito UE di 90 miliardi

(Teleborsa) -al difficile problema dei, che divideva i leader europei e la stessa Commissione europea fra icongelati come garanzia - von der Leyen e Merz - etemendo una forte reazione della Russia all'ipotesi di confisca - il premier ungherese Victor Orban e quello belga Bart De Wever - supportati da una serie di Paesi, fra cui, che avevano espresso fortial riguardo.Alla fine il Consiglio europeo, protrattosi sino a tarda notte,ed i leader hanno votato all'unanimitàdi euro finanziato cone con la garanzia del bilancio pluriennale comunitario. E che saràall'Ucraina. Un'opzione che, alla fine, ha raggiunto l'unanimità,(Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia)per Kiev. Una soluzione che i leader hanno definito di "buon senso" perché ha fatto prevalere il "pragmatismo"."Sono contenta che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie, ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario", ha commentato la Presidente del Consiglioal termine del vertice."Il Consiglio europeo riafferma il suosostegno all'indipendenza, alla sovranità eentro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. L'Unione europea continuerà a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione, in coordinamento con i partner che condividono le stesse idee e con gli alleati, un", si legge nella dichiarazione congiunta al termine del Consiglio."Al fine di garantire il necessarioall'Ucraina a decorrere dal, anche per le sue esigenze militari, il Consiglio europeo conviene di fornire all'Ucraina undi eurosulla base di un prestito dell'UE sui mercati dei capitali coperto dal margine di manovra del bilancio dell'UE", si legge nella dichiarazione congiunta, che aggiunge "qualsiasi mobilitazione di risorse del bilancio dell'Unione come garanzia per tale prestito. Tale prestito sarebbe rimborsato dall'Ucraina solo una volta ricevute le riparazioni. Fino ad allora, tali beni (asset russi) rimarranno bloccati e l'Unione si riserva il diritto di utilizzarli per rimborsare il prestito, in piena conformità del diritto dell'UE e internazionale".Sul tema della, "il Consiglio europeo sottolinea quanto sia importante che gliper affrontare le pressanti esigenze militari e di difesa dell'Ucraina, in particolare in termini di sistemi di difesa aerea e sistemi antidrone nonché di munizioni di artiglieria di grosso calibro" ed "nei pianidi investimento nell'industria della difesa degli Stati membri nel quadro dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE)"."L'Unione europea restaaffinché cessi la sua brutale guerra di aggressione ed entri in negoziati significativi per la pace. In tale contesto, il Consiglio europeo invita il Consiglio a, con l'obiettivo di adottarlo quanto prima dopo la sua presentazione all'inizio del 2026", concludono i leader.