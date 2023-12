Commercialisti, Cuchel: "Dal governo ora ci aspettiamo scelte più coraggiose"

(Teleborsa) - "Il futuro della nostra professione passa per scelte del governo che devono essere più coraggiose e maggiormente a favore dei contribuenti, riequilibrando i rapporti dei professionisti e dei loro clienti con il Fisco. Ci aspettavamo di più, in questo senso, dalla riforma del fisco varata dal governo Meloni. Abbiamo espresso perplessità sul riordino del calendario fiscale che continua a sovrapporre diverse scadenze che mettono in difficoltà i professionisti e i contribuenti. In quest'ottica avevamo chiesto lo spostamento della seconda rata della rottamazione quater per venire incontro alle esigenze di migliaia di imprese. Si tratta del 10% dell'intero debito che era in sovrapposizione con altre scadenze come l'acconto delle tasse di novembre. Altro passo importante è l'avvio del percorso di costituzionalizzazione dello Statuto del Contribuente, un passaggio che finalmente riconoscerebbe pari dignità nel dialogo tra amministrazione finanziaria e cittadini". Sono le proposte rilanciate danel corso delpromosso dalla"Il Pil italiano aumenterà dello 0,7% – ha sostenuto– un dato modesto che però testimonia che esiste un tessuto industriale che lentamente si sta riprendendo. Bisogna allora essere ottimisti perché lo sviluppo economico produrrà opportunità di crescita anche per noi"."Il rapporto con le istituzioni – ha detto– deve essere sinergico, dobbiamo essere ascoltati di più prendendo atto del fatto che i professionisti sono sia interpreti delle volontà politiche del legislatore che delle esigenze di cittadini e imprese"."Questa riforma fiscale per ora ha solo enunciazioni. Il rapporto fisco-contribuente – ha affermato– non dovrebbe dipendere dalle risorse ma spesso il gettito e il suo recupero vanno al di là delle vere ragioni poste dall'Agenzia delle Entrate"."Viviamo costantemente momenti di difficoltà economica. In questo quadro – ha detto– dobbiamo essere noi a parlare alla gente e alla politica, proponendoci come interlocutori per scrivere una vera riforma fiscale"."Sono fermamente convinto – ha dichiarato– che la nostra professione abbia un futuro. Credo nelle aggregazioni tra professionisti che valorizzino le forti competenze che abbiamo per ciascuna delle attività che svolgiamo".Il supporto alle professioni delle nuove tecnologie è stato sottolineato da. "Nella legge delega – ha detto Pedrazzini – ci sono novità apprezzabili ed elementi che richiedono una declinazione pratica e operativa affinché diventi un modello di semplificazione per fisco e contribuenti. Noi daremo strumenti che sono garanzia di compliance e di supporto per i professionisti che vedranno sulle loro scrivanie importanti carichi di lavoro".