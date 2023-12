FS presenta Winter Experience 2023: benefici sociali e ambientali per 1 miliardo grazie al treno

(Teleborsa) - Nuovi collegamenti per le mete sciistiche e turistiche di montagna, più soluzioni di viaggio integrate con treno, bus e aereo e promozioni ad hoc per famiglie e giovani. La– composto da– prende il via dal 10 dicembre e si arricchisce con nuove soluzioni per sviluppare una mobilità sempre più completa, efficiente e sostenibile. In totale sono 24mila i collegamenti nazionali al giorno in treno e bus e 13mila i collegamenti in Europa. Le novità della stagione invernale sono state presentate oggi a Milano da Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore Generale di Trenitalia. "Trenitalia e tutte le aziende del Polo Passeggeri stanno investendo in treni e bus di ultima generazione per garantire ai passeggeri un viaggio ancora più confortevole e attento all'ambiente. Stiamo impegnando oltre 1 miliardo di euro l'anno per il trasporto regionale e, nei prossimi 3 anni, i treni – ha dichiarato l'– saranno quasi completamente rinnovati. Abbiamo siglato un contratto di circa 1 miliardo di euro per la fornitura di 40 nuovi Frecciarossa 1000 e, nell'ambito dei fondi del PNRR, stiamo investendo in nuovi treni e carrozze Intercity, con particolare attenzione alle regioni del Sud. Con la Winter Experience consolidiamo ulteriormente i nostri sforzi e, nei prossimi mesi, offriremo ai nostri viaggiatori nuovi collegamenti per un'esperienza più completa e flessibile".Intermodalità, sostenibilità e innovazione sono i. Iche hanno scelto di viaggiare con le Frecce hanno permesso di risparmiare circa 1 miliardo di euro di costi per la collettività in termini di minori costi ambientali e sociali: spese per assistenza sanitaria, danni all'ambiente, all'agricoltura, agli immobili e alla biodiversità. Un passeggero che viaggia in treno tutte le settimane fra Milano e Roma, invece che in aereo, riduce di 9 tonnellate il peso delle emissioni di CO2 all'anno; sescegliesse il treno al posto dell'auto, risparmierebbe 4 tonnellate di CO2. Gli spostamenti in treno, secondo un'analisi di Bloomberg elaborata da McKinsey, garantiscono alle imprese migliori performance su rating ESG che si traducono in un risparmio fino a 1 punto percentuale sul costo del capitale. Leinoltre, hanno evitato, nel 2023, l'emissione di 100.000 tonnellate di CO2 rispetto all'auto.Nei primi 10 mesi dell'anno le società del Polo Passeggeri del Gruppo FS hanno registrato più di mezzo miliardo di passeggeri (+20% rispetto al 2022), di cui 100 milioni solo in estate. I picchi a luglio e agosto: Frecciarossa (8milioni di passeggeri, +21% rispetto al 2022), Intercity (4 milioni di passeggeri, +8% rispetto al 2022) e Regionale (65 milioni di viaggiatori, +12% rispetto al 2022). È cresciuto il numero dei biglietti acquistati sui canali digitali (+31% rispetto allo scorso anno), trainato da coloro che hanno acquistato dall'estero. Oltre 190mila le bici trasportate a bordo treno (+20% rispetto al 2022).Trenitalia si conferma azienda pet friendly: oltre 310mila animali domestici hanno viaggiato nei primi 10 mesi dell'anno (+40% rispetto allo scorso anno).uest'anno 5 milioni di passeggeri hanno scelto il trasporto intermodale in combinazione col treno, di cui 1,6 milioni solo per la tratta Fiumicino Aeroporto- Roma. I viaggi in FrecciaLink sono cresciuti del 90% rispetto al 2022 e oltre 1 milione di passeggeri, nei primi 10 mesi del 2023, ha acquistato un biglietto per utilizzare i 123 Link del Regionale. Sono oltre 40.000 i biglietti acquistati per raggiungere la Sicilia con collegamenti treno+nave che, dal 10 dicembre, saranno ancora piu` green poiche´ il traghettamento sara` effettuato utilizzando locomotori alimentati a batterie.Con oltre 270 Frecce al giorno per circa 130.000 posti offerti e 5 milioni di passeggeri provenienti da tutto il mondo (+80% rispetto al 2019), il Frecciarossa e` ambassador del "Made in Italy". Tra Milano e Roma ci saranno 2 nuovi collegamenti no-stop da record: si viaggera` in 2 ore e 50 minuti. Salgono cosi` a 100 i collegamenti quotidiani tra la Capitale e Milano, con oltre 50.000 posti offerti e una frequenza media di un treno ogni 15 minuti nelle ore di punta. Rimodulato il servizio di ristorazione a bordo, sempre piu` vicino alle richieste dei clienti. Novita` anche per i FrecciaLounge: dopo Roma Termini, entro il 2024 saranno rinnovate le aree di Milano Centrale, Napoli Centrale, Bologna e Firenze. Il network Frecciarossa si completa con i collegamenti FrecciaLink che raggiungeranno citta` d'arte e alcune delle localita` di montagna piu` belle e apprezzate d'Italia.Dopo il successo dell'ultima stagione invernale è stato confermato il collegamento con Intercity Notte fra Roma e San Candido, che consente di raggiungere anche le principali mete turistiche del Trentino-Alto Adige, e il collegamento con Intercity che porta a Bardonecchia. Confermata anche l'offerta crossborder tra Italia, Svizzera, Austria e Germania. Intercity, Intercity Notte, Eurocity ed Euronight mettono a disposizione dei viaggiatori circa 170collegamenti al giorno.Il trasporto regionale è caratterizzato da treni sempre più nuovi e attenti alle esigenze dei viaggiatori. Negli ultimi 2 anni sono arrivati 175 nuovi convogli a basso impatto ambientale. Sono oltre 6.000 i treni del Regionale che ogni giorno offrono ai passeggeri un'offerta sempre più capillare e intermodale. Viaggi sempre più flessibili grazie al biglietto digitale Regionale, che consente illimitati cambi-data/ora fino al giorno prima del viaggio e illimitati cambi dell'ora nel giorno del viaggio.Dal 15 dicembre il nuovo "Espresso Cadore" collegherà Roma con Cortina d'Ampezzo. Il primo treno notturno di FS Treni Turistici Italiani offrirà ai passeggeri alti livelli di comfort: sarà possibile scegliere tra cabine letti singole o doppie, con cena e colazione incluse nel costo del biglietto, oppure cuccette da 4 e 6 posti prenotabili anche interamente con particolari agevolazioni per gruppi organizzati. A disposizione dei viaggiatori la vettura ristorante, accessibile su prenotazione, dove poter cenare comodamente serviti e un bar aperto tutta la notte. I bagagli e le attrezzature sportive viaggeranno su una carrozza bagagliaio presidiata e saranno pronti al ritiro nelle stazioni di arrivo. Per i viaggiatori che avranno acquistato la cabina in vagone letto è previsto il trasporto dei bagagli dal treno al bus dedicato nella stazione Calalzo. I posti del treno corrisponderanno alla numerazione posti sul bus per un transfer nel massimo relax.L'offerta del Polo Passeggeri e` arricchita ulteriormente da Busitalia e Ferrovie del Sud Est. Sono oltre 9.800 i collegamenti quotidiani di Busitalia in Umbria, Veneto e Campania, che ha ampliato il proprio parco mezzi con 150 nuovi autobus elettrici. In Puglia circolano 230 treni di Ferrovie del Sud Est insieme a 1.400 corse in bus al giorno, per una programmazione oraria integrata con quella di Trenitalia e un'offerta regionale e nazionale sempre piu` connessa.