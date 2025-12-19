Metro5 verso Milano-Cortina con un treno dedicato alle Olimpiadi

(Teleborsa) - E' stato inaugurato a Milano il treno "Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026" della Linea 5, "La lilla", la: un’iniziativa realizzata con il Patrocinio della Fondazione Milano Cortina 2026, che accompagnerà cittadini e visitatori lungo l’intero asse ovest–nord della città, attraversando il cuore di Milano.Il treno, interamente brandizzato, diventa un’esperienza visiva e simbolica che avvicina la città ai Giochi Invernali, valorizzando il ruolo strategico del trasporto pubblico quale. L’evento di inaugurazione si è svolto con uno speciale viaggio a bordo del treno partito lungo la Linea 5 alla presenza delle mascotte di Metro 5 e di Milano Cortina2026, di atleti Olimpici e di numerosi passeggeri. Cuore simbolico dell’iniziativa è stata la, dove si è svoltol’incontro con gli amici dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e della Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini. In questa occasione la mascotte di Metro 5, Lilly, e le mascotte Tina e Milo di Milano Cortina 2026 hanno consegnato alcuniai medici dell’Ospedale."Il percorso intrapreso in questi anni per affermare la Lilla come la metropolitana dello sport ci ha portati a questo traguardo naturale", ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Metro 5, Serafino Lo Piano. "Con il treno dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 vogliamo condividere con i nostri passeggeri- spirito di squadra, passione, inclusione e sostenibilità - confermando il ruolo centrale del trasporto pubblico nel rendere i Giochi Invernali parte della vita quotidiana della città".Il treno di Metro 5 "Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026" è una delle prime iniziative realizzate con il patrocinio della Fondazione Milano Cortina 2026. A questa seguiranno diversi eventi e progetti promossi da Metro 5 a sostegno dei Giochi, con l’obiettivo di, accompagnando Milano verso uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente.La collaborazione tra Metro5 e l'ospedale Vittore Buzzi è ormai consolidata ed è iniziata dai tempi del covid, quando nel 2020 venne allestito un ambulatorio nella stazione Gerusalemme M5 per la. Sempre all'interno della stazione, la campagna diha consentito di salvare la vista ad oltre 2500 bambini milanesi.