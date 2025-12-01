BEI e Crédit Agricole CIB, accordo strategico da 1 miliardo di euro per sostenere l'energia eolica europea

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Crédit Agricole CIB (Crédit Agricole
) hanno firmato un accordo strategico a sostegno dell'energia eolica europea
.
Nell'ambito dell'iniziativa, si legge in una nota diffusa dall'istituto europeo, la BEI fornirà una controgaranzia di 500 milioni di euro
, consentendo a Crédit Agricole CIB di costituire un portafoglio di garanzie bancarie (per conto dei suoi clienti) fino a 1 miliardo di euro
per sostenere nuovi investimenti in parchi eolici nell'Unione Europea
.
Si prevede che la leva finanziaria
generata da questa controgaranzia stimolerà fino a 8 miliardi di euro di investimenti concreti
.
Questo accordo fa parte di un'iniziativa da 6,5 ??miliardi di euro lanciata dalla BEI
a sostegno del pacchetto europeo per l'energia eolica presentato dalla Commissione Europea nell'ottobre 2023. Il programma iniziale “Wind Power Package”, approvato nel dicembre 2023, prevedeva un budget di 5 miliardi di euro, aumentato a 6,5 ??miliardi di euro nel 2025.
L'obiettivo è accelerare la diffusione
dell'energia eolica e rafforzare la competitività del settore in Europa. Il programma mira ad aumentare la capacità di generazione di energia eolica di 32 GW
, rispetto ai 117 GW necessari per raggiungere l'obiettivo dell'Unione Europea di produrre almeno il 45% della propria energia da fonti rinnovabili entro il 2030
.
L'impegno della BEI è sostenuto da InvestEU
, il programma per l'innovazione della Commissione Europea.