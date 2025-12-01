Milano 13:04
42.967 -0,90%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 13:04
9.727 +0,07%
Francoforte 13:04
23.492 -1,45%

BEI e Crédit Agricole CIB, accordo strategico da 1 miliardo di euro per sostenere l'energia eolica europea

Energia, Finanza
BEI e Crédit Agricole CIB, accordo strategico da 1 miliardo di euro per sostenere l'energia eolica europea
(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Crédit Agricole CIB (Crédit Agricole) hanno firmato un accordo strategico a sostegno dell'energia eolica europea.

Nell'ambito dell'iniziativa, si legge in una nota diffusa dall'istituto europeo, la BEI fornirà una controgaranzia di 500 milioni di euro, consentendo a Crédit Agricole CIB di costituire un portafoglio di garanzie bancarie (per conto dei suoi clienti) fino a 1 miliardo di euro per sostenere nuovi investimenti in parchi eolici nell'Unione Europea.

Si prevede che la leva finanziaria generata da questa controgaranzia stimolerà fino a 8 miliardi di euro di investimenti concreti.

Questo accordo fa parte di un'iniziativa da 6,5 ??miliardi di euro lanciata dalla BEI a sostegno del pacchetto europeo per l'energia eolica presentato dalla Commissione Europea nell'ottobre 2023. Il programma iniziale “Wind Power Package”, approvato nel dicembre 2023, prevedeva un budget di 5 miliardi di euro, aumentato a 6,5 ??miliardi di euro nel 2025.

L'obiettivo è accelerare la diffusione dell'energia eolica e rafforzare la competitività del settore in Europa. Il programma mira ad aumentare la capacità di generazione di energia eolica di 32 GW, rispetto ai 117 GW necessari per raggiungere l'obiettivo dell'Unione Europea di produrre almeno il 45% della propria energia da fonti rinnovabili entro il 2030.

L'impegno della BEI è sostenuto da InvestEU, il programma per l'innovazione della Commissione Europea.
Condividi
```