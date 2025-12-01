BEI e Crédit Agricole CIB, accordo strategico da 1 miliardo di euro per sostenere l'energia eolica europea

Crédit Agricole

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Crédit Agricole CIB () hanno firmato un accordo strategico aNell'ambito dell'iniziativa, si legge in una nota diffusa dall'istituto europeo, la BEI fornirà una, consentendo a Crédit Agricole CIB di costituire unper sostenereSi prevede che lagenerata da questa controgaranziaQuesto accordo fa parte di un'a sostegno del pacchetto europeo per l'energia eolica presentato dalla Commissione Europea nell'ottobre 2023. Il programma iniziale “Wind Power Package”, approvato nel dicembre 2023, prevedeva un budget di 5 miliardi di euro, aumentato a 6,5 ??miliardi di euro nel 2025.L'obiettivo èdell'energia eolica e rafforzare la competitività del settore in Europa. Il programma mira ad, rispetto ai 117 GW necessari per raggiungere l'obiettivo dell'Unione Europea diL'impegno della BEI è sostenuto da, il programma per l'innovazione della Commissione Europea.