Societe Generale emette il primo green bond digitale su blockchain pubblica

Societe Generale

(Teleborsa) -ha emesso il suocomedirettamente registrato dasulla blockchain pubblica Ethereum, garantendo maggiore trasparenza e tracciabilita` dei dati ESG. I security tokens sono stati completamente sottoscritti da due primari investitori istituzionali, AXA Investment Managers e Generali Investments, tramite un collocamento privato. Questarappresenta il primo green bond digitale emesso da Societe Generale per sfruttare le funzionalita` differenzianti della blockchain, che consente una piu` ampia trasparenza e tracciabilita`, nonche´ una maggiore fluidita` e velocita` nelle transazioni e nel settlement.Questae` strutturata come un bond senior unsecured dacon una scadenza di 3 anni. Un importo equivalente al ricavato netto di questo bond sara` utilizzato esclusivamente per finanziare o rifinanziare Eligible Green Activities, come definite nel Green, Social and Sustainabibility Bond Framework di Societe Generale che, dopo la sua prima emissione inaugurale del 2015, e` stato un emittente ricorrente di strumenti di questa tipologia.Questa emissione segna anche un primo passo verso l'uso dellaper l’e come strumento di certificazione per emittenti e investitori al fine di promuovere maggiore trasparenza sui dati ESG e Positive Impact su scala globale. L’emissione in questione include due innovazioni fondamentali che saranno ulteriormente sviluppate:Le informazioni sullelegate all'infrastruttura del green bond digitale sono disponibili 24 ore su 24 in accesso aperto direttamente nel contratto smart del bond. Questo consente aglie aglidi misurare le emissioni di carbonio dei propri titoli sulla piattaforma finanziaria. Una innovazione introdotta da un nuovo servizio di SG-FORGE che segue la pubblicazione del suo primo rapporto completo sulle emissioni di carbonio sui Security Tokens.Viene introdotta laper gli investitori di regolare la consegna dei titoli on-chain attraverso l', l'asset digitale emesso da SG-FORGE nell'aprile 2023, che completa le tradizionali soluzioni di regolamento in contanti. Mentre le soluzioni di Central Bank Digital Currencies (CBDC) sono in fase di sperimentazione, questa gamma di metodi di regolamento dimostra le ampie capacita` di SG-FORGE nel fornire una gamma completa di servizi on-chain.Questa transazione rappresenta un'ulteriore testimonianza dei servizi innovativi sviluppati da Societe Generale suContribuisce anche ad arricchire le capacita` espresse dal Gruppo sui mercati dei capitali al fine di soddisfare la domanda dei propri clienti, corporate ed istituzionali, di attivita` digitali che includano anche l’aspetto ESG. L'emissione di questo bond dimostra l'impegno di Societe Generale nel mettere a frutto la sua esperienza nella strutturazione finanziaria e le capacita` tecnologiche di SG-FORGE percontribuire alla costruzione e innovazione del di un mercato obbligazionario sostenibile.