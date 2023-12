OSAI, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

OSAI Automation System

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato aper azione (da 4,0 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di macchine per l'automazione e il testing su semiconduttori, confermando ilsul titolo a "" visto il potenziale upside del 62%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che gli analisti hanno visitato il sito e ricostruito il modello di valutazione.Il broker ha rivisto lo scenario precedente, e prevede ora unper il 2023 pari a 1,9 milioni di euro (vs. 5,3 milioni in precedenza), per il 2024 a 4,1 milioni di euro (vs. 6,6 milioni in precedenza) e per il 2025 a 6,1 milioni di euro (vs. 8,4 milioni in precedenza), mostrando un rallentamento a breve termine dei margini e una graduale ripresa in vista.Oltre ai 5 milioni di euro investiti innel primo semestre del 2023, stima che la società possa aggiungere altri 3 milioni di euro nel secondo semestre del 2023, portando il FCF di fine anno a -6,6 milioni di euro (rispetto a -1,3 milioni di euro precedentemente previsti). Le spese in conto capitale rimarranno superiori alle previsioni nel 2024, a 6 milioni di euro secondo le nostre stime (rispetto ai 4,3 milioni di euro precedenti), e la società consumerà -4,3 milioni di euro (rispetto ai 0,4 milioni di euro precedentemente previsti).Dal 2025, la società dovrebbe essere in grado di generare undi 0,2 milioni di euro, seguito da 2,2 milioni di euro nel 2026 e 3,7 milioni di euro nel 2027. Iltornerebbe a 5,4x nel 2025, 4x nel 2026 e 2,8x nel 2027, secondo le stime.