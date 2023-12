Retail italiano in ritardo sulla sostenibilità: i gap ancora da colmare nei prossimi anni

(Teleborsa) - Ilè un settore ancora poco maturo sul fronte delle, con molti elementi ancora non adeguatamente monitorati e, soprattutto, mancanza di obiettivi a medio-lungo termine, tra cui quelli science-based di decarbonizzazione. Emerge chiaramente anche il distacco rispetto ai player dell’industria di marca, alle best practice retail internazionali, ed alla normativa Europea in arrivo l’anno prossimo. Sono queste le principali evidenze che emergono dalla prima edizione deldi Bain & Company Italia, che analizza il livello di maturità ESG del settore retail in Italia, attraverso l’approfondimento di tutti i report di sostenibilità dei principali operatori del settore.“Dalla mappatura emerge che parecchi operatori in più settori non hanno ancora pubblicato un primo bilancio di sostenibilità, anche in settori di dimensione rilevante come l’elettronica, l’arredo, fino a settori dove registriamo l’assenza totale, come i drugstore e il pet food: In questa prima edizione ci siamo quindi soffermati nel dettaglio sui tre settori – GD alimentare , abbigliamento e ristorazione – dove almeno il 75% delle aziende in analisi pubblica il bilancio.”, spiega, Senior Partner e Responsabile della pratice Retail di Bain & Company in Italia. “I player analizzati in questi 3 settori si possiamo considerare ad uno stadio di “avvio” rispetto alle aree tematiche ESG più rilevanti, con la grandein media più indietro, con in generale evidenti lacune soprattutto in termini di obiettivi di medio-lungo termine. Rimane dunque necessaria un deciso cambio di passo a livello di sistema sul percorso dinel nostro Paese”.Lasta comunque intervenendo bene su alcuni(energia rinnovabile e emissioni Scope 1 e 2), mentre risulta ancora carente sulla pianificazione a lungo termine delle vere sfide ambientali (principalmente su emissioni Scope 3, dove solo un player su 4 ha obiettivi di riduzione). L’rimane un tema caldo per il settore: se il 57% dell’organico è donna, solo il 23% è dirigente e il 4% siede in CDA, con un divario retributivo medio del 30%.“La grande distribuzione alimentare italiana”, spiega, Expert Associate Partner di Bain & Company “è ancora in fase embrionale sui temi di sostenibilità, soprattutto se confrontata con le best practice internazionali e le aziende di beni di largo consumo. Esiste ancora una concezione di sostenibilità molto legata alla responsabilità sociale e alla filantropia, mentre il vero tema da affrontare è la trasformazione dei modelli di business per ridurre le esternalità negative dirette ed indirette. Non abbiamo dubbi che nei prossimi anni vedremo una fortissima accelerata, anche grazie alla spinta dalla CSRD, che contribuirà a definire i market leader di domani e sarà focalizzata soprattutto sul tema decarbonizzazione”.Il settore dellain Italia ha un giro d’affari died è estremamente frammentato. le catene organizzate, infatti, pesano solo per il 5% del valore totale di mercato ma sono tra i player più avanzati nella scala di maturità ESG. Tuttavia, prosegue Capellini, “anche se il numero di iniziative in essere e l’ampiezza dei temi toccati è maggiore, rimane comunque un grande gap in termini di misurazione di impatto complessivo. Se poi guardiamo al confronto con i player internazionali, la ristorazione fatica su due temi: biodiversità e iniziative volte ad eliminare iltra uomini e donne”.Il– pur essendo per natura complesso e con un significativo impatto ambientale e sociale - mostra una buona attenzione rispetto alle tematiche ESG, con un’ottima copertura dei KPI all’interno dei bilanci di sostenibilità, anche guidato dalla maggior pressione sociale e mediatica che il settore affronta. “Tuttavia”, conclude Petronio “in termini di, l’industria è ancora molto indietro. I player internazionali mostrano un impegno maggiore e degli obiettivi più sfidanti, che i competitor italiani stentano ancora ad eguagliare. Il miglioramento dei retailer italiani da questo punto di vista è legato all’ispirazione che trarranno dalle "" dei loro concorrenti internazionali, con la sfida di rendere la sostenibilità e la diminuzione delle esternalità negative un elemento intrinseco al concetto di qualità del prodotto”.