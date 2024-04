Green economy e il ruolo della consulenza aziendale per la sostenibilità

(Teleborsa) - Laè diventata un concetto chiave nel mondo degli affari e della politica, e rappresenta un approccio che. Le aziende stanno sempre più riconoscendo che il passaggio verso un'economia verde non solo è essenziale per il pianeta, ma offre anche significativiin termini diLagioca un ruoloin questo contesto, aiutando le imprese a navigare nelle complessità della transizione verso pratiche più sostenibili.Secondo il, il 90% delle aziende è consapevole infatti dell'importanza della sostenibilità, manei propri processi operativi: questo divario indica una crescente necessità di consulenza aziendale per la sostenibilità, che può e deve aiutare a colmare il gap tra consapevolezza e azione.A supporto di ciò, unevidenzia che le aziende che adottano pratiche sostenibili tendono a registrare. Nello specifico, le imprese che si impegnano attivamente nella sostenibilità vedono un aumento del 10-15% neie una riduzione deiche oscilla tra il 5 e il 20%.La consulenza aziendale per la sostenibilità può offrire una serie di vantaggi alle imprese a livello di(il 73% dei consumatori globali afferma di essere disposto a pagare di più per prodotti sostenibili),(le aziende che non tengono conto delle questioni ambientali potrebbero essere soggette a multe),(un'indagine del Reputation Institute rivela che l'85% delle persone ritiene che le aziende debbano essere più impegnate nell’uso efficiente e rispettoso delle risorse) e(la ricerca di soluzioni ecologiche spesso porta a nuove idee e prodotti e le aziende innovative ricevono più finanziamenti).In questa fetta di mercato, dalle potenzialità importanti, si inserisce, in qualità di incubatore di startup innovative, come un catalizzatore di cambiamento: il suo lavoro die di continuo supporto si basa soprattutto sull’integrazione dei(Environment, Social, Governance), non solo nei modelli di business ma anche nella cultura aziendale.L’incubatore non solo accelera la crescita delle imprese e startup attraverso l’innovazione sostenibile, ma stimola anche un, contribuendo a formare une attento agli impatti ambientali e sociali."Siamo convinti che attraverso rigorosi metodi di formazione e gestione d’impresa sia possibile aiutare l’azienda nella fase di start e restart puntando su innovazione di prodotto e processo attraverso la Pianificazione Strategica e la costruzione di Modelli di business distintivi - dichiara, CEO di Fare Impresa -. Il nostro percorso parte con l’acquisizione di competenze specialistiche che hanno consentito la realizzazione di un processo digitale di accompagnamento d’impresa".