Sace: nei primi 9 mesi 2023 + 6,1% dell’export italiano in Brasile

(Teleborsa) - Prima economia dell’America Latina e ottava al mondo,Ildopo oltre un decennio assegna un nuovo ruolo al Brasile, in equilibrio nei rapporti con le grandi potenze mondiali (Stati Uniti, Cina e Unione Europea), con un ruolo proattivo tra i BRICS e alla testa del "Sud globale". L’economia brasiliana: grazie a un mix oculato di politiche fiscali e monetarie il Paese attraversa una fase economica positiva. Perche´ questa fase duri, e il Brasile non deluda come avvenuto piu` volte in passato, e` i. È quanto si legge nel Focus On "Il Brasile torna sulla scena. Dal nuovo corso verdeoro opportunità inedite per le imprese italiane", diffuso oggi da SACE. Un’analisi realizzata dall’Ufficio Studi sul dinamismo dell’economia del Paese in uscita dalla pandemia, sul ruolo proattivo tra i BRICS e sulle opportunità che il nuovo corso del Brasile può portare per le imprese italiane.Il governo Lula, al fine di rendere permanenti i miglioramenti conseguiti negli ultimi tre anni dal Paese, - continua la nota - ha l’obiettivo di reindustrializzare il Brasile e di fare del manifatturiero la spina dorsale dell’economia verdeoro. Il nuovo Piano di Accelerazione della Crescita (PAC) da 320 miliardi di dollari gioca un ruolo chiave per le ambizioni di reindustrializzazione brasiliane e punta in particolare sullo sviluppo infrastrutturale, sull’inclusione sociale e digitale e sulla rigenerazione urbana. La direttrice piu` importante e` pero` quella relativa alla transizione e alla sicurezza energetica.L’esecutivo ha l’obiettivo dia, attraverso un approccio multilivello ma graduale, adatto a un’economia emergente. La matrice energetica brasiliana e` gia` green ma occorre ridurre il peso dell’idroelettrico a favore delle altre rinnovabili, migliorando inoltre le reti di trasmissione e distribuzione. Il cambiamento di rotta del Brasile puo` portare nuove opportunita` per le imprese italiane., intensificando le vendite in settori diversi dal passato e aumentando la diversificazione geografica.I prodotti SACE, a partire dalla Push Strategy green, possono aiutare le imprese italiane a entrare in nuove catene di fornitura e a vendere in aree ancora poco esplorate del Brasile. La grande disponibilita` di materie prime, di oggi e del futuro, fa infine giocare al gigante latino- americano un ruolo importante per la sicurezza degli approvvigionamenti strategici per il nostro Paese. Anche in questo caso SACE c’e`. Il rilancio delle ambizioni brasiliane puo` giovare alla crescita economica.Nella nota emerge comenel corso degli ultimi anni. Nonostante una non ottimale gestione sanitaria della pandemia, frutto di sottovalutazione politica ma anche di carenze strutturali nel sistema sanitario nazionale, gia` nel 2020 gli ampi stimoli fiscali e monetari in funzione anticiclica avevano permesso una caduta del Pil limitata rispetto alla media dell’area (-3,3% vs -7%) e di altri Paesi emergenti. Dal 2021 in poi, inoltre, a fine anno la crescita e` stata sempre migliore rispetto al consensus dell’inizio d’anno, diversamente dal triennio 2017-2019.Il tasso di crescita brasiliano e` stato modesto nel triennio 2017-2019 (+1,4% in media annua) mentre nel post pandemia e` stato decisamente piu` robusto (+3,7% all’anno). Non si puo` non tenere in considerazione che si tratta di crisi diverse poiche´ la prima era stata il disvelamento di debolezze strutturali nel sistema politico-istituzionale interno mentre la seconda e` stata causata da fattori esterni. In ogni caso, cio` che ha colpito gli analisti e` stata la reattivita` di un sistema considerato troppo a lungo incapace di spiccare davvero il volo.Piu` in dettaglio,i. L’obiettivo principale e` quello di ridurre i costi produttivi per il mercato interno, aumentando contestualmente la competitivita` del Brasile all’estero.La parte di finanziamenti relativamente maggiore del PAC (113,4 miliardi di euro) e` pero` quella destinata a offrire una migliore qualita` di vita alle comunita` urbane, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto. Dei 476 progetti che fanno parte di questa direttrice, il piu` consistente, pari a oltre la meta` del totale, e` il progetto Minha Casa, Minha Vida. Si tratta di un’iniziativa abitativa creata dal presidente Lula nel corso del suo secondo mandato nel 2009 che ha l’obiettivo di offrire sussidi e tassi di interesse ridotti per rendere piu` accessibile l’acquisizione di edilizia popolare da parte dei cittadini meno abbienti al fine di colmare il deficit abitativo del Paese.I rapporti commerciali tra Italia e Brasile sono storicamente importanti considerando i profondi legami storici e culturali tra i due Paesi. Nel 2022 le esportazioni tricolore hanno superato 5 miliardi di euro, valore record nella serie storica e di poco superiore al massimo precedente, toccato nel 2013 prima della grande crisi brasiliana della meta` dello scorso decennio. L’aumento rispetto al 2021 e` stato dell’11,3%, certo in parte influenzato da dinamiche di prezzo considerata l’elevata inflazione, ma e` comunque la controprova del ritrovato dinamismo della domanda brasiliana. Rispetto al 2013 ci sono pero` alcuni cambiamenti significativi, in particolare l’export italiano relativo alla meccanica strumentale e` ancora distante quasi mezzo miliardo dal picco ma e` stato piu` che compensato da altre categorie merceologiche. In forte aumento nel 2022 anche le importazioni dal Brasile (+31,1% rispetto all’anno precedente), arrivate al livello record di 5,6 miliardi di euro. Le vendite brasiliane verso l’Italia sono pero` decisamente meno diversificate e sono relative per un terzo a prodotti agricoli, per il 21% a legno e carta, per il 14% a prodotti minerari, per il 10% a metalli di base e per il 7% a prodotti alimentari e bevande.La questione, quindi,delle specificita` dei singoli territori di un Paese continente quale il Brasile. Il sistema Italia, che ha una presenza molto ramificata in Brasile attraverso Ambasciata, Consolati, ICE, Camere di Commercio e SACE puo` dare un supporto per potenziare la conoscenza dei mercati e facilitare l’incontro tra le parti. SACE, attraverso la Push Strategy, oggi disponibile anche in versione green, rivolgendosi a grandi buyer dell’area, attraverso le attivita` di business matching promuove il Made in Italy e facilita l’incontro tra domanda e offerta. Farlo in settori diversi dal passato e in contesti ancora poco o parzialmente esplorati rappresenta la sfida del prossimo futuro.