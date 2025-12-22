Export Varese in forte crescita: +17,6% nei primi nove mesi del 2025

(Teleborsa) - Secondo i dati relativi ae unelaborati dalsunel periodol’export provinciale ha registratocosì comePer quanto riguarda l’andamento delle esportazioni in, si evidenzia unmentre il(rispettivamente +24,1% e +29,8% sul secondo e sul terzo trimestre 2024, che erano stati due trimestri particolarmente deboli). Le importazioni mostrano crescite tendenziali positive inNei(+8,6% su gennaio-settembre 2024). Con riferimento ai principali partner dell’area UE27 sono aumentate le esportazioni verso la Germania (+11,4%), la Francia (+4,7%), la Spagna (+23,5%), la Polonia (+24,3%) e il Belgio (+16,5%), mentre calano leggermente quelle verso i Paesi Bassi (-1,3%).(+26,3% su gennaio-settembre 2024). Con riferimento ai principali partner dell’area extra UE27 crescono le esportazioni verso gli Stati Uniti (+34,0%), il Regno Unito (+18,9%) e la Svizzera (+8,5%). Risultano in calo, invece, le esportazioni verso la Cina (-15,6%).In termini di, con riferimento ai settori maggiormente rappresentativi del territorio, si evidenzia che nel periodo, il 9% dal tessile-abbigliamento- pelletteria, il 13% dal chimico-farmaceutico e il 7% dal settore gomma e materie plastiche.Neirispetto allo stesso periodo del 2024 e un aumento dell’import pari a+7,5%.All'interno del settore si rileva un aumento delle esportazioni in tutti iprodotti della metallurgia (+0,5%), i prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (+7,8%), i computer, apparecchi elettronici e ottici (+62,0%), gli apparecchi elettrici (+24,2%), i macchinari e apparecchi meccanici (+6,8%). Le esportazioni di mezzi di trasporto - che in provincia di Varese sono riferite per la maggior parte al comparto aerospaziale - mostrano un incremento del +21,4%.Nel periodoha registrato unae un incremento dell’import pari al +6,1%. All'interno del settore si rileva un aumento delle esportazioni in tutti i principali sotto-comparti: tessile (+4,7%), abbigliamento (+44,7%) e pelletteria (+29,5%).NeiTuttavia, mentre le esportazioni di prodotti farmaceutici sono aumentate (+20,3%), quelle di prodotti chimici hanno mostrato un calo (-3,3%).Neie un incremento dell’import del +4,4%. Il calo delle esportazioni ha interessato gli articoli in materie plastiche (-3,0%), mentre gli articoli in gomma hanno visto un leggero aumento (+0,6%).Negli altri comparti, rispetto al periodo gennaio-settembre 2024,mentre sono in calo quelle dibevande (-5,3%). In aumento anche(+145,3%), di carta e prodotti di carta (+0,7%), di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (+3,5%) e di mobili (+8,2%). In calo, invece, i flussi di export del legno (-2,5%).