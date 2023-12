Zegna punta a CAGR EBIT Adjusted del 20%, focus su Tom Ford

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha svelatoa medio termine in occasione delodierno presso il New York Stock Exchange, fornendo anche maggiori dettagli sull'andamento dei tre brand del gruppo.L'ADsi è detto "lieto" di annunciare che il gruppo èche aveva presentato al Capital Markets Day del maggio 2022. "La nostra performance finanziaria oggi dipinge un quadro molto chiaro: siamo un'azienda più forte e più prospera che mai - abbiamo raggiunto questi risultati rafforzando i nostri marchi, e questo nonostante le difficili condizioni geopolitiche e macroeconomiche degli ultimi due anni".A livello di gruppo, a partire dall'anno fiscale 2023, l'obiettivo è quello di raggiungere unnel medio termine, con un. Ciò genererà un "significativo surplus di cassa", anche prendendo in considerazione investimenti più elevati e mirati nel marketing e nelle spese in conto capitale per migliorare la desiderabilità del marchio e stimolare la crescita, si legge in una nota.Guardando ai singoli brand:prevede ulteriori aumenti della produttività dei negozi e guadagni di quote di mercato a livello globale;, forte del suo 20° anniversario, prevede una crescita media elevata dei ricavi DTC nei prossimi anni, con una distribuzione all'ingrosso semplificata;prevede di aumentare i propri ricavi a un CAGR di oltre il 10% nel medio termine."All'inizio di quest'anno abbiamo aggiunto un altro incredibile nome al nostro portafoglio: Tom Ford Fashion, che è diventato il terzo pilastro del gruppo - ha detto l'AD - I risultati ottenuti finora dimostrano la nostra capacità di implementare le strategie per Zegna e Thom Browne. Per questo motivo, mentre, sono fiducioso nella nostra capacità di raggiungere gli obiettivi che oggi condividiamo per il Gruppo nell'ambito della nostra strategia aziendale".