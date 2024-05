SECO, utile netot 1° trimestre cala a 2,4 milioni

SECO

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre 2024 conpari a milioni, in calo dirispetto ai 54,6 milioni al 31 marzo 2023. Nei primi tre mesi dell’anno, si registra un decremento dei ricavi dell’(39,9 mln) del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il businessè cresciuto del 14% rispetto allo stesso periodo del 2023, generando un fatturato pari a 7,3 milioni.passa da 12 a 10,4 milioni, in calo del 13,2%, mentrepassa da 8,1 a 5,7 milioni, con un decremento del 29,3%.passa da 4,5 milioni a 2,4 milioni , con un decremento del 47,2%.Al lordo di alcuni aggiustamenti, dovuti alla rettifica di elementi non ricorrenti o non correlati alle performance operative del Gruppo, e della stima del relativo impatto fiscale, l’utile netto passa da 3,3M a 0,4 milioni al 31 marzo 2024 (-86,6%).adjusted passa da un debito netto pari a 52 milioni al 31 dicembre 2023 a un debito netto pari a 57,3M al 31 marzo 2024.