Bompard (PoliTo): rischio di pagare sostenibilità con dipendenza da materie prime critiche

(Teleborsa) - "L'Italia ha progetti ambiziosi di investimenti nelle rinnovabili, e questo crea sicurezza energetica e minore dipendenza dalle fossili, ma c'è il". Lo ha affermato, Direttore Scientifico ESL@ Energy Center del Politecnico di Torino, durante la presentazione del quinto MED & Italian Energy Report "Le materie prime critiche, rischiando di diventare una- ha spiegato - La Commissione europea quest'anno ha fatto un atto dove chiede che almeno il 10% del consumo annuale sia ottenuto con l'estrazione domestica all'interno dell'UE, che il 40% sia processato nell'Unione e non più del 65% dell'import provenga da uno stesso paese. Già questi numeri fanno capire qual è la situazione di partenza, se ambiamo ad avere in house solo il 10%"."Su questo non ci sono soluzioni facili, ma", ha aggiunto.