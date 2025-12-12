LU-VE, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e target price di 50 euro

LU-VE

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, con un target price diper azione e una raccomandazione "" visto l'upside potenziale del 27%.Gli analisti ricordano che LU-VE, con un, progetta, produce e vende scambiatori di calore ad aria e apparecchiature per il raffreddamento ad aria, macchine quasi invisibili all'utente finale ma essenziali per il funzionamento di infrastrutture "vitali" come data center, centrali nucleari, banchi frigoriferi, pompe di calore, ecc. Il gruppo ha una presenza globale e ha recentemente raddoppiato la sua capacità produttiva in Cina e sarà presto pronto con un nuovo sito produttivo negli Stati Uniti.Tra i punti di forza viene citato il, supportato da due fattori: circa il 50% delle vendite è coperto da "contratti quadro" che includono clausole di adeguamento dei prezzi, consentendo il trasferimento degli aumenti dei costi delle materie prime (e spesso di altre componenti di costo), proteggendo il margine; meccanismi di copertura del rischio di prezzo delle materie prime.Apprezzata anche la: per cliente: nessun cliente oltre il 5% delle vendite, i primi 10 clienti sotto il 30% delle vendite; per applicazione: banchi frigo (il più rilevante), circa il 15% delle vendite, con punti vendita distribuiti in diversi settori non correlati; area geografica: circa il 27% delle vendite al di fuori dell'UE e circa l'81% al di fuori dell'Italia.Inoltre, LU-VE ha un': Data Center, circa il 7,5% delle vendite nell'esercizio 2025, trainato da un massiccio sviluppo infrastrutturale a supporto della domanda di potenza di calcolo, pronta ad essere assorbita dall'espansione della capacità produttiva in Cina e Stati Uniti; Nucleare, dove è già stato firmato il primo contratto (Regno Unito, circa 27 milioni di euro).facendo leva sulle capacità ingegneristiche e sulla sua comprovata affidabilità per acquisire trazione in nuovi segmenti industriali (data center/nucleare) e in aree geografiche con opportunità interessanti (Stati Uniti/Cina/India)", si legge nella ricerca.