Korea Zinc, accordo con governo USA per fonderia di minerali critici da 7,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) -ha stretto una partnership strategica con il, attraverso ile il, che investiranno congiuntamente nella costruzione di unasu larga scala a Clarksville, nel. Il progetto, denominato "", prevede spese in conto capitale per 6,6 miliardi di dollari, con unLa costruzione della fonderia statunitense inizierà con la, seguita da una. L'impianto lavorerà circae produrrà un totale didi cui è prevista la produzione includonocome zinco, piombo e rame;tra cui oro e argento; ecome antimonio, indio, bismuto, tellurio, cadmio, palladio, gallio e germanio. Le produzioni includono anche acido solforico e acido solforico per"Con l'intensificarsi dellaper lea livello globale e la crescente influenza di alcuni Paesi sulle catene di approvvigionamento minerarie critiche, si prevede che il progettoper la sicurezza economica tra Stati Uniti e Repubblica di Corea, contribuendo in modo significativo alla", si legge in una nota della della società coerana.