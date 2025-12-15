Milano 12:15
Korea Zinc, accordo con governo USA per fonderia di minerali critici da 7,4 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Korea Zinc ha stretto una partnership strategica con il Governo degli Stati Uniti, attraverso il Dipartimento della Guerra e il Dipartimento del Commercio, che investiranno congiuntamente nella costruzione di una fonderia su larga scala a Clarksville, nel Tennessee. Il progetto, denominato "U.S. Smelter", prevede spese in conto capitale per 6,6 miliardi di dollari, con un investimento totale previsto di 7,4 miliardi di dollari.

La costruzione della fonderia statunitense inizierà con la preparazione del sito nel 2026, seguita da una graduale entrata in funzione a partire dal 2029. L'impianto lavorerà circa 1,1 milioni di tonnellate di materie prime all'anno e produrrà un totale di 540.000 tonnellate di prodotti finiti.

I 13 prodotti di cui è prevista la produzione includono metalli industriali di base come zinco, piombo e rame; metalli preziosi tra cui oro e argento; e minerali strategici chiave come antimonio, indio, bismuto, tellurio, cadmio, palladio, gallio e germanio. Le produzioni includono anche acido solforico e acido solforico per semiconduttori.

"Con l'intensificarsi della competizione geopolitica per le risorse naturali a livello globale e la crescente influenza di alcuni Paesi sulle catene di approvvigionamento minerarie critiche, si prevede che il progetto rafforzerà la cooperazione per la sicurezza economica tra Stati Uniti e Repubblica di Corea, contribuendo in modo significativo alla diversificazione della catena di approvvigionamento globale", si legge in una nota della della società coerana.
