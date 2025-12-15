Korea Zinc, accordo con governo USA per fonderia di minerali critici da 7,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Korea Zinc
ha stretto una partnership strategica con il Governo degli Stati Uniti
, attraverso il Dipartimento della Guerra
e il Dipartimento del Commercio
, che investiranno congiuntamente nella costruzione di una fonderia
su larga scala a Clarksville, nel Tennessee
. Il progetto, denominato "U.S. Smelter
", prevede spese in conto capitale per 6,6 miliardi di dollari, con un investimento totale previsto di 7,4 miliardi di dollari
.
La costruzione della fonderia statunitense inizierà con la preparazione del sito nel 2026
, seguita da una graduale entrata in funzione a partire dal 2029
. L'impianto lavorerà circa 1,1 milioni di tonnellate di materie prime all'anno
e produrrà un totale di 540.000 tonnellate di prodotti finiti
.
I 13 prodotti
di cui è prevista la produzione includono metalli industriali di base
come zinco, piombo e rame; metalli preziosi
tra cui oro e argento; e minerali strategici chiave
come antimonio, indio, bismuto, tellurio, cadmio, palladio, gallio e germanio. Le produzioni includono anche acido solforico e acido solforico per semiconduttori
.
"Con l'intensificarsi della competizione geopolitica
per le risorse naturali
a livello globale e la crescente influenza di alcuni Paesi sulle catene di approvvigionamento minerarie critiche, si prevede che il progetto rafforzerà la cooperazione
per la sicurezza economica tra Stati Uniti e Repubblica di Corea, contribuendo in modo significativo alla diversificazione della catena di approvvigionamento globale
", si legge in una nota della della società coerana.