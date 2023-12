FAE Technology, AuCap per ingresso di NextStage AM con il 6% del capitale

Il CdA di FAE Technology , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha deliberato un aumento di capitale in via scindibile con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo pari a 2 milioni di euro mediante emissione di massime 1.000.000 azioni ordinarie offerte al prezzo unitario di sottoscrizione di 2,00 euro (sconto del 2% rispetto a ultimi sei mesi e premio del 3,6% rispetto a ultimi tre mesi).

(Teleborsa) -Le nuove azioni ordinarie saranno offerte alche provvederà a sottoscrivere interamente il predetto aumento di capitale e pertanto diverrà così azionista significativo con una partecipazione pari alLe nuove risorse, in aggiunta ai 10,3 milioni di euro già raccolti da gennaio 2022 e comprendenti sia debito che equity, saranno impiegate per sostenere la crescita di FAE Technology in Italia e all'estero, e"L'apertura del capitale ad un fondo europeo come NextStage AM, molto attivo nel comparto tecnologico e sensibile all'innovazione, ci riempie di soddisfazione e apre a nuove opportunità - ha commentato l'- La scelta di investire in FAE Technology è undi medio-lungo periodo e delle forti prospettive di crescita che abbiamo di fronte. Siamo certi che questa operazione contribuirà a fornirci risorse adeguate per consolidare ulteriormente la nostra posizione ed affrontare le sfide del mercato".