Boem, Leonardo Maria Del Vecchio diventa maggiore azionista con AuCap da 3 milioni

(Teleborsa) -, società italiana che sta innovando il mercato dei ready-to-drink con la sua bevanda al gusto di zenzero, base di acqua gassata, con un basso tasso alcolico e pochissime calorie, ha annunciato unda parte delladi Leonardo Maria Del Vecchio.A guidare l'evoluzione del progetto un nuovo management entra nella società:, ex founder di Mymenu, nel ruolo di CEO, mentre, ex Marketing Manager dei Premium Spirits di Campari Italia, assume il ruolo di CMO.L'aumento di capitale consentirà a Boem dicon l'assunzione di nuove figure professionali altamente qualificate e motivate, con pregresso in importanti aziende del settore. La società era stata lanciata nel 2022 dai musicisti Fedez e Jacopo Lazzarini (Lazza) e dal quartogenito del fondatore di Luxottica.L'investimento permetterà, inoltre, di rafforzare la presenza sul mercato, anche grazie alla diffusione della bevanda attraverso unache vedrà presto Boem presente in migliaia di locali in tutta Italia e tra gli scaffali di tutte le principali insegne di supermercati.I risultati positivi conseguiti nei mesi di test del 2023 hanno spinto LMDV Capital a sottoscrivere l'aumento e diventare così, mentre il 43% è in capo alla Happy Seltz, società controllata dalla holding Zedef della famiglia di Fedez e dalla Rome & More srl della famiglia Bernabei, e il 3% alla J Project di Jacopo Lazzarini "Lazza".