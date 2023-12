OCSE, in Italia aumento dell'incidenza della tassazione sul Pil al 42,9%

(Teleborsa) - L'Italia nel 2022 ha visto un, dal 42,4% del 2021 e dal 42,6% del 2020, restando comunque stabile nella graduatoria internazionale sul peso del fisco. È quanto emerge dal rapporto statistico dell’, che conferma il nostro paese alsui 38 aderenti all’organizzazione con sede a Parigi. Un dato superiore al valore medio dell’area che si è stabilizzato al 34% contro il 34,2% del 2021 grazie al taglio delle accise nel 2022 in oltre 30 Paesi Ocse di riflesso alla guerra in Ucraina. L'Italia è preceduta da Francia con il 46,1% (in crescita di 0,9%), Norvegia con il 44,3% (+1,9%), Austria con il 43,1% (in calo di 0,2%) e Finlandia con il 43% (in calo di 0,2%).Da segnalare la Danimarca, che riduce l’indice tasse/Pil di 5,5 punti (41,4 % da 47,9%), e la Svezia che con il 41,3 % perde 1,4 punti percentuali (42,7). Tra le economie tradizionalmente più forti, stabile l’indice della Germania a 39,3 %, mentre la Corea sale del 2,2% a quota 32.Nel 2022 le entrate fiscali complessive sono diminuite in percentuale del Pil in 21 dei 36 paesi, sono aumentate in 14 paesi e sono rimaste allo stesso livello in Germania. Il rapporto medio tasse/Pil nell’area Ocse riferito al 2022 – ultimo dato disponibile - è stato in media del 34% (+0,15 punti), con gli estremi bassi del Messico in assoluto (16,9%), dell’Irlanda per l’Europa (20,9 %, in salita di 0,2%) mentre la Turchia – ponte tra l’economia europea e quella asiatica - al 20,8% è in calo del 2% rispetto al 2021. Per quanto riguarda gli Usa, l’indice tassazione/Pil ha guadagnato 1,2% salendo al 26,7%, restando però lontanissimo dagli standard europei dove la Gran Bretagna tra l’altro si assesta al 35,3% (+0,9).In Italia le imposte sul reddito delle persone fisiche generano un gettito pari al 25,9% del Pil (26,8% nel rapporto 2022), quelle sul reddito delle società un gettito pari al 4,4% del Pil (da 4,8%), i contributi previdenzialisono pari al 31,2% del Pil (da 31,8%), il gettito delle tasse sulla proprietà pari al 5,8% del Pil (da 5,7%) e quello dell’Iva è pari al 15,7% del Pil (da 14,1%). Il calo del rapporto medio tasse/Pil nell’Ocse fa seguito a due anni di aumenti durante la pandemia di Covid-19, di 0,15 punti percentuali nel 2020 e di 0,6 punti percentuali nel 2021.Dal report, inoltre, emerge che. Le entrate derivanti dalle tasse sulle società sono state le più vivaci nel lungo periodo – crescendo più rapidamente della crescita economica – mentre le entrate derivanti dalle accise sono state le meno vivaci, aumentando a un ritmo più lento del Pil.