Milano 10:17
43.124 -0,22%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:17
9.702 +0,09%
Francoforte 10:16
23.731 -0,16%

PIL Italia (QoQ) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PIL Italia (QoQ) nel terzo trimestre
Italia, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era 0%).
