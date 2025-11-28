Milano
Venerdì 28 Novembre 2025, ore 10.34
PIL Italia (YoY) nel terzo trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 novembre 2025 - 10.10
Italia,
PIL nel terzo trimestre su base annuale (YoY) +0,6%
, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,4%).
Argomenti trattati
Italia
(1050)
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
