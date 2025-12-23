Milano
Martedì 23 Dicembre 2025, ore 15.56
USA, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
23 dicembre 2025 - 14.45
USA,
PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +4,3%
, in aumento rispetto al precedente +3,8% (la previsione era +3,3%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
