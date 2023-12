Patto di stabilità, da stasera negoziato ad oltranza tra i 27 in cerca di un accordo

(Teleborsa) - A poche ore dall'avvio della riunione formale dell'Ecofin, in cui il Consiglio cercherà di raggiungere un orientamento generale sulla proposta di riforma del quadro di governance economica, laentra nella fase finale con momenti di complessità. Lo sottolineano fonti vicine al dossier spiegando che se sarà necessario ci potrà essere anche un prolungamento dei lavori per provare a chiudere, qualche giorno in più rispetto alla data dell'8 dicembre. Resta il fatto che Roma lega a doppio filo l'esito di questa trattativa con qualsiasi valutazione sullaE che l'Italia comunque è sempre pronta a mettere il veto sulle nuove regole se si insiste su un accordo che penalizzi l'economia del nostro Paese.L'Italia, inoltre, è sempre pronta a mettere il. Laè all. Dopo lo slancio a inizio autunno, il negoziato si è da ultimo fatto molto più complicato, in scia a un nuovo irrigidimento tedesco, anche legato alla crisi di bilancio interna. Il lavoro da settimane, del resto, avanza anche sull'asse Berlino-Parigi, portabandiera rispettivamente dei Paesi frugali e dei Paesi ad alto deficit: chi chiede il calo di disavanzo e debito pubblico, contro chi chiede flessibilità delle regole e spazio per gli investimenti. Pur con i molti progressi già visti, c'è ancora grande incertezza sull'accordo. I ministri delle Finanze dell'Ue oggi alle 19, subito dopo l'Eurogruppo, verranno 'sequestrati' dalla presidenza spagnola nell'Europa Building a Bruxelles per una cena dedicata alla riforma del patto di stabilità, che si tradurrà probabilmente in un negoziato ad oltranza tra i 27.: servono regole che sia possibile rispettare, evitare percorsi troppi rigorosi, puntando a una riduzione realistica del debito, proteggendo gli investimenti. All'Eurogruppo, intanto, secondo quanto ha spiegato un alto funzionario europeo, "l'Italia sarà invitata a dare un aggiornamento sullo stato delle cose rispetto alla ratifica del trattato del Meccanismo europeo di stabilità riveduto". Dopo il rinvio in Parlamento di quattro mesi, scaduto, "sembra il momento opportuno per il ministro Giorgetti di chiarire come il governo veda la via da seguire e la tempistica per la ratifica del trattato. È abbastanza chiaro che tutti vogliono sapere che cosa succede ora", ha affermato. L'Italia è l'unico dei Paesi aderenti al Mes a non aver ancora ratificato il trattato".Tornando al Patto, secondo quanto trapela, al momento nel negoziato restano lechieste dall'Italia. Si prevede, in particolare, che in via transitoria per l'estensione dei piani di spesa da 4 a 7 anni siano sufficienti gli impegni presi sui Pnrr, e che per due anni i progetti legati a Pnrr e il cofinanziamento nazionale dei fondi Ue siano considerati per deroghe sulla linearità degli aggiustamenti fiscali.saranno invece considerati fattori rilevanti nell'attivazione della procedura per deficit eccessivo. L'alto debito, di contro, sarà considerato come «cruciale fattore aggravante» nell'attivazione della procedura per deficit. Rispetto alle 'salvaguardie' sull'aggiustamento dei conti chieste con forza dai frugali la trattativa si è fatta sempre più ingarbugliata con l'aggiunta via via di paletti. Aisi chiede che dopo il rientro entro il 3% del deficit sul Pil scatti un calo del debito dell'1% annuo (0,5% per chi sta tra 60 e 90% del Pil). In extra-deficit scatterà un aggiustamento annuo primario (senza gli interessi) strutturale pari allo 0,5% del Pil, con molte riserve dei frugali nel negoziato sull'accettare che sia primario.Si fissano poi nuovi parametri per garantire il, da garantire con la traiettoria tecnica della Commissione: il miglioramento nel bilancio strutturale primario dovrà essere, in particolare, pari allo 0,3-0,4% del Pil, che potrà ridursi allo 0,2-0,25% nel caso di un'estensione del periodo di piano.ha fatto, nei negoziati sulla riforma del patto di stabilità, "movimenti significativi" in direzione delle posizioni tedesche, in particolare – ha sottolineatodurante un briefing in collegamento telefonico da Parigi, in vista dell'Ecofin di questa sera, durante il quale i ministri cercheranno di arrivare ad un accordo sulla riforma – "abbiamo accettato una clausola di salvaguardia sul deficit pari all'1,5%. Vogliamo delle regole ferme, credibili e che possano essere applicate".