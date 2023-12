Cigna, nuovo buyback per 10 miliardi mentre tramonta deal con Humana

Cigna

(Teleborsa) - Il board di, compagnia assicurativa e sanitaria statunitense, ha approvato un, portando il buyback totale a 11,3 miliardi di dollari. La società intende utilizzare la maggior parte del suo flusso di cassa discrezionale per il riacquisto di azioni nel 2024, si legge in una nota.e che i riacquisti rappresentino un dispiegamento di capitale in grado di aumentare il valore mentre lavoriamo per supportare cure di alta qualità, maggiore accessibilità e migliori risultati sanitari - ha affermato il- Guardando al panorama più ampio e alle opportunità strategiche davanti a noi, rimarremo disciplinati dal punto di vista finanziario, concentrandoci chiaramente sull'attuazione della nostra strategia, sulla creazione di valore per i nostri azionisti e sull'investimento nel nostro futuro".Questo annuncio arriva dopo che Cigna ha, dopo che le società non sono riuscite ad accordarsi sul prezzo, secondo quanto ha scritto Reuters citando due fonti a conoscenza della situazione.