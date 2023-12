Osservatorio ESG: ENAV tra le 7 aziende classificate con "ottimo"

Secondo l'Osservatorio ESG sulle imprese quotate in Piazza Affari, condotto da Plus24-Sole 24 Ore e dall'università Bicocca, sulla base di tre indicatori di prestazione, è stato riconosciuto un livello di performance "ottimo" a 7 aziende italiane. Tra queste figura ENAV che si posiziona al vertice della classifica relativa per il segmento MidCap di Borsa Italiana. "Questo risultato – commenta ENAV in una nota – riflette l'impegno del Gruppo ENAV in materia di sostenibilità e certifica la piena integrazione dei fattori ESG all'interno della governance e delle strategie aziendali. Un percorso avviato già da diversi anni e che, oltre i risultati già raggiunti, come la carbon neutrality con un abbattimento delle emissioni di CO2 di oltre l'80%, vede il Gruppo ENAV supportare tutti gli attori del trasporto aereo verso una mobilità aerea sempre più sostenibile".



L'Osservatorio, giunto alla settima edizione, ha peso in esame 136 società sulle tematiche della transizione energetica e sulle criticità ed i vantaggi nel fare sostenibilità.



I tre indicatori di prestazione della ricerca: ESG Awakeness Index (indice di consapevolezza ESG), che rappresenta nello specifico la sintesi del riconoscimento dell'importanza dei fattori ESG nelle policy aziendali e la dichiarazione di un impegno formale da parte del Consiglio di Amministrazione verso aspetti specifici della sostenibilità dell'azienda; Sustainability Monitoring Index (indice di controllo della sostenibilità), che riassume la capacità dell'impresa di monitorare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dichiarati grazie a indicatori di prestazione e scadenze definite; Sustainability Governance Index (indice di governance della sostenibilità), che individua la capacità di governare la sostenibilità per mezzo di strutture organizzative dedicate e coinvolte direttamente nella progettazione delle strategie.





(Teleborsa) -