Portobello, CdA delibera aumento capitale fino a 7,9 milioni

Portobello

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, ha esercitato parzialmente la delega conferita all’organo amministrativo dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 23 novembre 2023 deliberando di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, sino ad un ammontare massimo di Euro 7.999.999,99, inclusivi dell’eventuale sovrapprezzo, mediante l’emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai soci.Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinviare a una successiva riunione consiliare, da tenersi in prossimità dell’avvio del periodo dell’offerta in opzione, la puntuale determinazione degli elementi di dettaglio dell’operazione e, in particolare, del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale (inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo), del numero massimo delle azioni ordinarie di nuova emissione, del rapporto di assegnazione in opzione agli azionisti delle nuove azioni ordinarie, dell’ammontare definitivo dell’Aumento di Capitale e più in generale del calendario dell’offerta in opzione, della negoziazione dei diritti e dell’offerta degli eventuali diritti inoptati. L’operazione - spiega una nota - ha il fine di contribuire a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria di Portobello al fine di supportare il capitale circolante del gruppo e le relative strategie di sviluppo dello stesso.