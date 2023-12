SACE incontra il Brasile: 1,1 miliardi di progetti per l'export "green" italiano

(Teleborsa) -oltre un centinaio dicon l’eventoL'obiettivo dell'iniziativa eradell'ottava economia mondiale, secondo partner commerciale dell’Italia nelle Americhe dopo gli Stati Uniti e prima di Canada e Messico, eche esportano in Brasile con i principali attori sul mercato brasiliano: tra questi Raizen, Nexa, Vale e JBS, che sono solo alcuni dei gruppi industriali di settori diversificati (dall’energia ai metalli e minerario dall’agrifood alla chimica) con cui SACE ha finora lavorato.per sostenere l’export italiano e le opportunità connesse allo sviluppo e alla transizione green del Brasile, SACE: dalle tecnologie alle energie rinnovabili come l’idrogeno green, dalla manifattura alle materie prime rare, metalli & mining., dopo aver raggiunto quota 5,1 miliardi di euro nel 2022 (+11,3%) superando il record storico del 2013, si prepara infatti a mettere a segno una(è attesa una crescita del. Driver di questa crescita sono, oltre ai consumi in espansione, le opportunità connesse aiPiano di Accelerazione alla Crescita e alla transizione sostenibile dell’industria brasilianaQueste prospettive sono state al centro dell’incontro, che ha visto l’intervento di, Amministratore Delegato di SACE, di, Console Generale d’Italia a Sao Paulo, di, Chief International Officer di SACE, insieme a, Chief Financial Officer di Raizen. L’evento è stato moderato da, a capo dell’Ufficio di Sao Paulo, hub per le Americhe dal 2009.