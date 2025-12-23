Milano 11:36
Clever, finanziamento da 83 milioni coordinato da Unicredit con garanzia SACE

(Teleborsa) - Clever Servizi Energetici, società italiana attiva nel settore dell'efficienza energetica residenziale con oltre 4.200 condomini in gestione, ha sottoscritto un accordo di finanziamento per un importo complessivo di 83 milioni di euro a supporto del proprio piano industriale e del percorso di crescita. Clever è partecipata dai fondi infrastrutturali FIEE SGR, Marguerite e Pioneer Point Partners attraverso i rispettivi veicoli IEEF II, Marguerite III e Pioneer Infrastructure Partners.

L'operazione, strutturata come finanziamento a medio-lungo termine, è stata organizzata da UniCredit in qualità di Sole Global Coordinator, Mandated Lead Arranger, Agent e SACE Agent, insieme a Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno in qualità di Mandated Lead Arrangers e finanziatori. Parte delle linee beneficia della garanzia SACE.

Le risorse saranno destinate a finanziare investimenti in progetti di efficienza energetica, sostenere operazioni di crescita per linee esterne e supportare la gestione del capitale circolante, si legge in una nota.

"L'operazione testimonia la solidità di Clever e la fiducia del sistema bancario nel nostro modello industriale - commenta il CFO Matteo Rea - La struttura del finanziamento, che prevede il rifinanziamento del debito preesistente, linee "committed" e "accordion" dedicate al supporto degli investimenti, delle acquisizioni e una linea revolving per una gestione efficiente della liquidità a servizio del capitale circolante, consente di accompagnare in modo equilibrato e flessibile lo sviluppo del piano industriale".
