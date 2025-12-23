Clever, finanziamento da 83 milioni coordinato da Unicredit con garanzia SACE

UniCredit

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore dell'efficienza energetica residenziale con oltre 4.200 condomini in gestione, ha sottoscritto un accordo dia supporto del proprio piano industriale e del percorso di crescita. Clever è partecipata dai fondi infrastrutturali FIEE SGR, Marguerite e Pioneer Point Partners attraverso i rispettivi veicoli IEEF II, Marguerite III e Pioneer Infrastructure Partners.L'operazione, strutturata come finanziamento a medio-lungo termine, è stata organizzata dain qualità di Sole Global Coordinator, Mandated Lead Arranger, Agent e SACE Agent, insieme a Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno in qualità di Mandated Lead Arrangers e finanziatori.Le risorse saranno destinate a finanziare investimenti in progetti di efficienza energetica, sostenere operazioni die supportare la gestione del capitale circolante, si legge in una nota."L'operazione testimonia la solidità di Clever e la fiducia del sistema bancario nel nostro modello industriale - commenta il- La struttura del finanziamento, che prevede il rifinanziamento del debito preesistente, linee "committed" e "accordion" dedicate al supporto degli investimenti, delle acquisizioni e una linea revolving per una gestione efficiente della liquidità a servizio del capitale circolante, consente di accompagnare in modo equilibrato e flessibile lo sviluppo del piano industriale".