Campari, CEO: Natale arrivato in anticipo, Courvoisier opportunità unica

Campari

(Teleborsa) - "". È in questo modo che il CEO di Campariha aperto la call con la comunità finanziaria per commentare l' annuncio di trattative in esclusiva per acquisire il brand Courvoisier da Beam Suntory.Si tratta di "un'con una delle prime quattro case storiche che vantano credenziali di marchio di fama mondiale", ha spiegato il CEO, aggiungendo che Campari intende "del lusso".Con questa operazione, "il cognac diventeràdi Campari". In particolare, considerando le vendite nette proforma del gruppo Campari 2022 per categoria principale, considerando Courvoisier FY 2022, gli aperitivi contano per il 36%; tequila e mezcal per l'8%, bourbon per l'8%, cognac per l'8%. Inoltre, Courvoisier aumenterà le vendite nette complessive di Campari di circa il +9% con un significativo incremento nei segmenti e nei canali strategici del gruppo; in particolare, Courvoisier diventerà il terzo marchio più grande negli Stati Uniti.Kunze-Concewitz ha sottolineato che si tratta dell'operazione "più grande nella storia del gruppo Campari, che consente un'e un significativo passo avanti nella presenza negli Stati Uniti con potenziale di trasformazione a lungo termine nell'area strategica dell'Asia".Rispondendo alle domande degli analisti, il CEO ha detto che "questa è una nuova categoria di prodotto, ma acquisizioni del genere le abbiamo già fatte in passato e".