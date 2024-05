Campari, EBIT rettificato cala del 4,9% nel 1° trimestre. Outlook invariato

Campari

(Teleborsa) -, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nel campo delle bevande, ha chiuso ilconpari a 663,5 milioni di euro, con una crescita organica del +0,2% e totale del -0,7% incluso un effetto perimetro del +0,6% guidato dai brand di terzi in distribuzione, e un effetto cambio del -1,4% attribuibile in primo luogo al deprezzamento del dollaro. La crescita organica delle vendite nette è stata guidata principalmente dalla continua forza deli aperitivi, soprattutto Campari e Aperol, nonostante la base di confronto sfavorevole, principalmente grazie ai principali mercati EMEA e LATAM, mentre Espolòn negli Stati Uniti ha continuato a dimostrare uno slancio sostenuto.L'è stato pari a 181,1 milioni di euro, 27,3% delle vendite, con variazione organica del +0,6% e totale del -1,7%. L'è stato pari a 151,5 milioni di euro, con variazione organica del -2,3% e totale del -4,9%. Margine sulle vendite nette del 22,8%. Escludendo gli effetti temporanei positivi nel primo trimestre 2023, la crescita organica sarebbe stata del +13% circa, con margine lordo invariato.L'è stato pari a 145 milioni di euro, in aumento del +8,6%, mentre l'utile prima delle imposte rettificato è stato pari a 147,3 milioni di euro, +5,8%."Abbiamo iniziato l'anno ancora una volta con slancio e performance resiliente in un trimestre a bassa stagionalità e nonostante la prevista base di confronto sfavorevole - ha commentato il- Il. Con la normalizzazione dei consumi nel settore e un contesto macroeconomico volatile, ci aspettiamo una continua sovra-performance rispetto al settore grazie alla forza dei nostri marchi che competono in categorie in crescita, particolarmente negli aperitivi e nella tequila. Riguardo al medio periodo, rimaniamo fiduciosi nel continuo slancio della crescita per conseguire una performance profittevole. Con il recente perfezionamento dell'acquisizione di Courvoisier, siamo anche orgogliosi di dare il benvenuto a questa maison iconica di c gnac nel nostro portafoglio di marchi premium e a priorità globale, e ci adopereremo per sfruttarne appieno il potenziale".Ilrispetto all'EBITDA rettificato su base mobile è pari a 1,8 volte al 31 marzo 2024 (rispetto a 2,5 volte al 31 dicembre 2023) o circa 3,5 volte con debito netto pro-forma2 a seguito del perfezionamento dell'acquisizione di Courvoisier escludendo l'effetto positivo a conto economico del suo primo consolidamento.