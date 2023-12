MPS, nuova composizione di comitati endoconsiliari

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il CdA di, a seguito delle dimissioni di Marco Giorgino, ha nominato quali nuovi componenti dele del, i seguenti amministratori indipendenti: per il Comitato Rischi e Sostenibilità, Laura Martiniello, che contestualmente cessa di essere componente del Comitato Remunerazione; e per il Comitato Remunerazione Paola De Martini e Lucia Foti Belligambi.Ilha provveduto a nominare quale proprio Presidente - in sostituzione di Marco Giorgino - Alessandra Giuseppina Barzaghi, amministratore indipendente già componente del medesimo Comitato.Sono in corso di avvio le attività istruttorie dirette a valutare l', si legge in una nota.