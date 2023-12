Solvency II e IRRD, accordo UE su nuove regole per settore assicurativo

(Teleborsa) - Ile ilhanno raggiunto un, il principale atto legislativo dell'UE nel settore assicurativo, e sulle nuove norme sul risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione ().Le modifiche alle regole Solvency II, consentendo al settore di convogliare più fondi nella ripresa economica e nel Green Deal europeo in particolare, si legge in una nota della commissione per gli affari economici del Parlamento europeo. Attualmente il cost-of-capital rate, che determina il livello delle riserve, è ipotizzato pari al 6%, mentre l'accordo raggiunto porterà tale tasso al 4,75%.In merito all'IRRD, i negoziatori hanno concordato i termini di una direttiva che istituirà un. Contribuirà a far fronte alle imprese di assicurazione in fallimento, garantendo così che tali imprese possano essere recuperate o liquidate senza che i contribuenti paghino il conto.La proposta della Commissione viene migliorata, mirando maggiormente ai settori più rischiosi del settore e più focalizzato sulla protezione degli assicurati. Inoltre, il 60% (rispetto all'80% proposto dalla Commissione) del mercato assicurativo e riassicurativo vita e non vita dello Stato membro sarà soggetto a requisiti di pianificazione preventiva del risanamento e il 40% alla pianificazione della risoluzione (rispetto al 70% come proposto dalla Commissione).