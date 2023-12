Eurozona, Intesa: PMI dicembre coerenti con contrazione PIL nel 4° trimestre

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Stamattina è emerso che a2023 ila 47 punti da un precedente 47,6, comunque ancora al di sopra del livello di ottobre, con il PMI manifatturiero che si è stabilizzato a 44,2, mentre nei servizi l'indice è sceso a 48,1 da 48,7. "Il livello medio del PMI composito è coerente con una contrazione del PIL di circa -0,4% t/t nel 4° trimestre 2023", affermano gli analisti della Direzione Studi e Ricerche di"Abbiamo già sottolineato come dopo la pandemia la correlazione con l'attività economica si sia indebolita e riteniamo che, come nel caso del 3° trimestre, i PMI stiano probabilmente sovrastimando la frenata del ciclo - si legge nella nota firmata da Andrea Volpi, economista per l'area euro - Tuttavia,, coerentemente con una crescita dello 0,4% in media annua nel 2024".