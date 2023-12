Il MIT accelera sui lavori di adeguamento del Gran San Bernardo dei Valichi alpini

(Teleborsa) - Ilaccelera sui lavori di adeguamento del. Il vice ministroha presieduto una riunione operativa alla presenza dei rappresentanti della società concessionaria, della Regione Valle D’Aosta e del nostro Ambasciatore a Berna,, in cui è stata raggiunta un’intesa tra Mit e SITGSB per avviare rapidamente i lavori di messa in sicurezza della galleria.L’accordo permetterà di andare incontro alle richieste di tutte le parti interessate, a partire dalla Regione Valle D’Aosta, rispetto all’esigenza primaria di assicurare la connettività dei trasporti tra Italia e Svizzera in un momento particolarmente delicato per la situazione dei valichi alpini. Il Mit ha fornito lea garanzia del proseguimento dei lavori di adeguamento della struttura e resta in attesa di conoscere le azioni che la società concessionaria attiverà per assicurare la regolare prosecuzione dei lavori.